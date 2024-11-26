Samsun'da Silah Tutan İki Kişi Yakalandı

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Silahla ateş açıp görüntüyü sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da sosyal medya hesaplarında silahla ateş açarken çektikleri kendi görüntülerini paylaşan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, sosyal medya hesaplarında açık alanda silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri paylaşan iki şahıs tespit edilerek yakalandı. Polisin takibi sonucu gözaltına alınan H.E.T. ve İ.G.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ateş ettikleri 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.