Samsun\'da Silahla Yaralamaya Karışan Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde silahla yaralama olayına karışan şüpheli, Çarşamba ilçesinde yakalandı.

Salıpazarı ilçesinde 1 kişinin tabancayla vurularak yaralandığı olayın şüphelisi M.K.'nin 55 RZ 184 plakalı araçla Çarşamba ilçesine geldiği tespit edildi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, söz konusu araç Kirazlıkçay Mahallesi'nde şüphelinin babasına ait evin arka sokağında park halinde bulundu. Bir süre sonra aracın yanına gelen M.K., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin tabancayı Karamustafalı Mahallesi'nde kendisine ait araziye attığını söylemesi üzerine polis ekipleri şahısla birlikte belirtilen adrese gitti. Yapılan aramada 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 19 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.