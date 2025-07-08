Samsun\'da Silahlı Çatışma: 4 Tutuklama

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin bacağından yaralandığı eğlence mekanı önündeki silahlı çatışmayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, önceki akşam Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir içkili eğlence mekanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasındaki silahlı çatışmada O.N. (44) ve S.D.A. (32) bacaklarından yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı, silahlı saldırganlar kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler 1 tabancayı olay yerinde, 2 tabancayı da gözaltına alınan şahıslar üzerinde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler E.C., B.İ., A.D. ve B.C.P. (27) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN