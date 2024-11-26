Samsun'da Silahlı Paylaşım Yapana Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Paylaşım Yapana Gözaltı

Samsun\'da Silahlı Paylaşım Yapana Gözaltı

Samsun'da sosyal medya üzerinden silahla ateş açan 2 kişi yakalandı ve ruhsatsız tabancaları ele geçirildi.

26.11.2024 19:56
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Samsun'da sosyal medya hesaplarında silahla ateş açarken çektikleri kendi görüntülerini paylaşan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, sosyal medya hesaplarında açık alanda silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri paylaşan iki şahıs tespit edilerek yakalandı. Polisin takibi sonucu gözaltına alınan H.E.T. (19) ve İ.G.B. (21) isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ateş ettikleri 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Silahlı Paylaşım Yapana Gözaltı - Son Dakika

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