Samsun'da Silahlı Saldırı ve Arbede - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Saldırı ve Arbede

Samsun\'da Silahlı Saldırı ve Arbede

Samsun'da gurbetçi iki kardeş, eniştesi tarafından bacaklarından vuruldu. Olay sonrası kavga çıktı.

09.12.2024 16:38
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Samsun'da gurbetçi 2 kardeşin yaralandığı silahlı saldırının ardından taraflar birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis biber gazı sıkarak olayı yatıştırdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç.(38) ve Sultan Ahmet Ç.(36) ile değer kardeşleri Samsun'a izne geldi. Bugün uçakla Almanya'ya dönecek olan kardeşler, havalimanına gitmek için valizlerini apartman girişine çıkardıkları sırada aynı binada oturan halalarının eşi olan Mutlu İ.(49) ile karşılaştı. Aralarında husumet bulunan şahıslar arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Apartmanın arka bahçesine sarkan tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartan enişte Mutlu İ. gurbetçi kardeşler Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kardeşler ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mutlu İ. ise polis tarafından suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Mutlu İ.'nin yakınları olayın yaşandığı yere gelerek burada önce sözlü tartışma ardından da fiziki müdahalede bulundu. Her iki taraf da tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Olay yerinde bulunan sivil polisler kavgaya müdahale etti. Taraflar ayrılmayınca polisler biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Birbirlerini darp sonucu yaralayan taraflar, takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Silahlı Saldırı ve Arbede - Son Dakika

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