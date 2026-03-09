Samsun'da Şubat Ayında 933 Kaza: 6 Ölü, 524 Yaralı - Son Dakika
Samsun'da Şubat Ayında 933 Kaza: 6 Ölü, 524 Yaralı

Samsun\'da Şubat Ayında 933 Kaza: 6 Ölü, 524 Yaralı
09.03.2026 09:43
Samsun'da şubat ayında meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 524 kişi yaralandı.

Samsun'da şubat ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 933 kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 524 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, şubat ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında ocak ayında 355'i ölümlü-yaralanmalı ve 527'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 882 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi olay yerinde can verdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 51 trafik kazasında 2 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ise şubat ayında meydana gelen 51 bin 316 kazada 186 kişi hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Samsun, Kaza

