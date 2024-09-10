Samsun'da Sulama Tankeri Kaza Yaptı - Son Dakika
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Samsun'da Sulama Tankeri Kaza Yaptı

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Samsun'da yoldan çıkan sulama tankerinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kazada aracın dingilleri bir evin bahçesine savruldu. Kazada ağır yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

10.09.2024 15:13
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Samsun'da sulama tankeri şarampole yuvarlandı: 1 ağır yaralı

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkan sulama tankerinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanırken, yerinden çıkan aracın dingilleri bir evin bahçesine savruldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Ova Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir hastanesi yolunu sulama işinde çalışan taşeron firmaya ait Hüseyin Çiloğlu idaresindeki 61 K 2321 plakalı sulama tanki rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada aracın dingilleri yerinden çıkarak bir evin bahçesine savruldu. Dingilin biri incir ağacında asılı kalırken diğeri ise evin yanına düştü. Kaza sırasında bahçede kimsenin olmaması olası facianın önüne geçmiş oldu. Kazada ağır yaralanan tanker sürücüsü Hüseyin Çiloğlu ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sulama Tankeri Kaza Yaptı - Son Dakika

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