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Samsun'da sürekli kaza olan iki cadde birleşiminde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen 4 kaza - Son Dakika
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Samsun'da sürekli kaza olan iki cadde birleşiminde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen 4 kaza

Samsun\'da sürekli kaza olan iki cadde birleşiminde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen 4 kaza

Samsun'un İlkadım ilçesinde Derecik Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan Caddesi ile Yıldız Caddesi'nin kesiştiği noktada sürekli kaza yaşanıyor. Mahalle sakinleri, kayıt dışı da onlarca kaza olduğunu belirterek yetkililerden kasis ve ayna talebinde bulundu. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazalarda, kontrolsüz şekilde yola çıkan sürücülerin kaza yaptığı görülüyor. Mahalle sakinleri, kazaların önüne geçilmesi için kasis yapılması ve ayna konulması gerektiğini ifade etti.

02.04.2024 15:07  Güncelleme: 15:12
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Samsun'da sürekli kaza olan iki cadde birleşiminde 1 ay içerisinde meydana gelen 4 kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıt dışı da onlarca kaza olan cadde birleşiminde mahalle sakinleri, yetkililerden kasis ve ayna talebinde bulundu.

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Yıldız Caddesi'nin kesiştiği noktada sürekli kaza oluyor. Yola kontrolsüz çıkan sürücüler maddi ve yaralamalı trafik kazasına yol açıyor. Mahallede bir binanın güvenlik kameralarında kaydedilen görüntülerde 1 ay içerisinde aynı şekilde 4 kaza yaşandı. Kayıt dışı da birçok kazanın yaşandığı söyleyen mahalleliler, neredeyse 2 günde bir kazanın olduğunu, cadde üzerinde araçların hızlarını düşürecek kasise ihtiyaç olduğunu söylediler.

Kazalar kamerada

Güvenlik kameralarınca kaydedilen kazalarda cadde üzerinde hızla giden ve 2 caddenin kesiştiği noktaya kontrolsüz giren sürücüler kaza yaptığı görülüyor. Kazada çevrede bulunan bir binanın duvarı ise sürekli çarpma sonucu yıkılıyor. Kazalar sırasında ise bir binada oturan vatandaşların verdiği tepkilerde "Burada sürekli kaza oluyor" demeleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Kasis yapılmalı ve ayna konulmalı"

Vatandaş Mehmet Yılmaz, "Burada sürekli kaza oluyor. Yukarıdan gelen araçlar hızlı seyrediyor, yan caddeden gelen araçlar da kontrolsüz yola çıkıyor. Bu şekilde yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar yaşanıyor. Kazaların önüne geçilmesi için önlem alınmalı. Yola kasis yapılabilir, kesişen yere de ayna konulabilir. Bunun için herhangi bir can kaybına sebebiyet verilmemesi adına bu tedbirlerin alınması, kasis veya aynanın yapılmasını istiyoruz" dedi.

Vatandaş Fatih İnan ise "Buraya kasis yapılabilir. Oval ayna konulabilir. Sürücülerin muhakkak hataları var fakat bu tür önlemler alınabilir. Haftada 2-3 kere kaza oluyor. Hatta 1 günde 3 defa kaza olduğuna denk geldim. Buna bir çare bulunsun istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da sürekli kaza olan iki cadde birleşiminde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen 4 kaza - Son Dakika
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