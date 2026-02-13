Samsun\'da SUV Araçlar Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde SUV tipi araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde, bulunan Alışveriş Merkezi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan SUV tipi bir araç ile kavşağa giriş yapmakta olan başka bir SUV tipi araç çarpıştı. Araçlar çarpışması sonucu refüje çıkarak durabildi. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi aciline kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN