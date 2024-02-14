Samsun'da Tabancayla Yaralama Olayı: 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Tabancayla Yaralama Olayı: 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun\'da Tabancayla Yaralama Olayı: 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda, E.D. tarafından silahlı saldırıya uğrayan H.K. bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan E.D. kaçtı. Polis, E.D.'yi bir evde saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Olay sırasında E.D.'nin yanında bulunan S.T.A. da gözaltına alındı. E.D. ve S.T.A. polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

14.02.2024 12:22  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da tabancayla bir kişinin yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.'nin (24) silahlı saldırısına uğrayan H.K.(29) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan E.D. kaçtı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D.'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit edip yakalayarak gözaltına aldı. E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosu ekipleri olay sırasında E.D.'nin yanında bulunan S.T.A.'yı (21) da gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan E.D. ve S.T.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Canik, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Tabancayla Yaralama Olayı: 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:26:46. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Tabancayla Yaralama Olayı: 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement