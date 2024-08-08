Samsun\'da taksi şoförü bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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Samsun'da evinde bıçaklı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki taksi şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş (32) evinde, alacak-verecek meselesi yüzünden A.C.F.'nin (21) bıçaklı saldırısına uğradı. 3 yerinden yaralanan Emre Baş kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra firar eden A.C.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN