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Samsun'da tamirhaneye girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da tamirhaneye girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy'de bulunan bir tamirhaneye gece yarısı giren ve değerli eşyaları çalıp araçlarına yükleyen hırsızları tespit etti. Yapılan operasyon sonucu, hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı ve çalınan eşyalar ele geçirildi. Şahıslar adli mercilere sevk edildi.

Samsun\'da tamirhaneye girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı
13.01.2024 - 17:25,
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Samsun'da, tamirhaneye girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak tarihinde Tekkeköy'de bulunan bir tamirhaneye gece yarısı giren ve değerli eşyaları çalıp araçlarına yükleyen hırsızları çok yönlü çalışmalar sonucu tespit etti. Yapılan operasyon sonucu, Y.Ü ve İ.Ü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Canik'te bulunan ve adeta tamirhaneye dönüştürdükleri ikametlerinde yapılan aramada ise çalınan 3 adet dizüstü bilgisayar, radyatör test cihazı, ölçüm aleti, 3 adet AKÜ, tork takımı, hava ölçer, arıza tespit cihazı, kaynak makinası, akü ölçüm cihazı, hava tabancası, araç yıkama makinesi, cila makinesi, elektrikli testere, matkap ve lokma takımı ele geçirildi. Şahıslar ise alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da tamirhaneye girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da tamirhaneye girerek değerli eşyaları çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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