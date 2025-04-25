Samsun\'da Taş Kokain Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 'taş kokain' ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yakakent ilçesinde düzenlenen denetimlerde, M.E. (21) ve B.Ş.'nin (42) üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 16,6 gram taş kokain ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN