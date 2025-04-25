Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 'taş kokain' ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yakakent ilçesinde düzenlenen denetimlerde, M.E. (21) ve B.Ş.'nin (42) üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 16,6 gram taş kokain ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. ve B.Ş. gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Taş Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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