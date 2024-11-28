Samsun'da Tehdit İddiaları Araştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Tehdit İddiaları Araştırılıyor

Samsun\'da Tehdit İddiaları Araştırılıyor

Valilik, 19 yaşındaki kızın evli adam tarafından takip ve tehdit edildiği iddialarının incelendiğini duyurdu.

28.11.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valiliği, 19 yaşındaki genç kızın, evli bir şahsın 3 yıldır kendisini takip ve tehdit ettiği iddialarıyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma işlemlerine devam edildiğini açıkladı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'Samsun'da evli adam, S.G.'nin hayatını kabusa çevirdi', 'Samsun'da genç kız 3 yıldır takip ve tehdit ediliyor, ölüm korkusu yaşıyor' başlıklarıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. S.G. (19) ve annesi L.G.(43) ile komşuları A.T. (31) ve eşi C.T. (32) arasında, Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu, haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirilerinden defalarca şikayetçi oldukları, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir. 20.11.2024 tarihi itibarıyla da A.T. ve C.T.'nin talebiyle S.G. ve annesi L.G. aleyhine alınan ve devam eden önleyici tedbir kararı bulunmaktadır. Konuyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, samsun, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Tehdit İddiaları Araştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
22:02 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 16:20:31. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Tehdit İddiaları Araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.