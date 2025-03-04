Samsun'da Tır Kamyonete Çarptı

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Tır, kamyonete çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da tırın kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu üzeri otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat K.yönetimindeki 42 L 5731 dorse plakalı tır, Coşkun K. idaresindeki 55 AGL 616 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet refüje çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.