Samsun'da Tır Yangını: Karton Yüklü Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Samsun'da Tır Yangını: Karton Yüklü Araç Alev Alev Yandı

Gürcistan'dan Kütahya'ya hurda karton taşıyan bir tır, Samsun'da Karayolları Denetleme İstasyonu'nda yangın çıkardı. Tır sürücüsü canını kurtarırken, alevler tırı tamamen sarıp küle çevirdi.

10.03.2025 14:41
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Karton yüklü tır, Karayolları Denetleme İstasyonu'nda alevlere teslim oldu

SAMSUN - Gürcistan Tiflis'ten Kütahya'ya hurda karton götüren tır, Samsun'da Karayolları Denetleme İstasyonu'nda alev alev yandı.

Yangın, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunda bulunan Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Hacıömerli Denetim İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Albay idaresindeki AY 008 DO çekici ve US 008 T dorse plakalı tır, Gürcistan Tiflis'ten Kütahya'ya hurda karton götürürken kantar için denetim istasyonuna giriş yaptı. Bu sırada tırda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tır sürücüsü aracından inerek canını kurtarırken, alevler tırı tamamen kapladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Samsun Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Tırdaki kartonlar küle döndü, araçtan da geriye demir yığını kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Tır Yangını: Karton Yüklü Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika

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