Samsun'da Toprak Altında Kalan İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'da toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı

SAMSUN - Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazarken toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin kırsal mahalle olan Evrenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kulkanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar. Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldılar. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında 3 çocuk babası Sabri Bayraktar'ın önce eline ulaşıldı. Toprak altından çıkarılan Bayraktar'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sabri Bayraktar'ın Eskişehir'de ikamet ettiği eşinin memleketi Samsun'a gezmeye geldiği öğrenildi.

Yapılan çalışmada Mustafa Aydın'ın da cansız bedenine ulaşılarak toprak altından çıkartıldı. Savcının olay yerinde incelemesi devam ediyor.