Samsun'da Trafik Denetiminde 337 Araç Men Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Trafik Denetiminde 337 Araç Men Edildi

Samsun\'da Trafik Denetiminde 337 Araç Men Edildi

Eylül ayında Samsun'da 2 bin 119 araç sürücüsüne 5,5 milyon TL ceza kesildi, 337 araç trafikten men edildi.

05.10.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Eylül ayında yapılan uygulama ve faaliyetlerde 337 araç trafikten men edildi. 2 bin 119 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden toplam 5 milyon 507 bin 83 TL cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca; halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; 1-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde çok sayıda suç unsuru geçirilirken, yakalanan şahısların yanı sıra 2 bin 119 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden toplam 5 milyon 507 bin 83 TL cezai işlem uygulandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarda 144 bin 336 şahıs ve 54 bin 311 araç sorgulandı. 655 aranan şahıs yakalanıp, 19 kayıp şahıs bulundu. 51 adet tabanca, 39 adet av tüfeği, 889 adet mühimmat ele geçirildi. 182 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana gelmiş olup, 201 şahıs yakalandı. 12 şahıs tutuklandı. 57.948 gram kubar esrar, 43 bin 140 adet makaron, 8 bin 915 adet sentetik ecza hapı, 3.005 gram bonzai, 2 bin 152 kök kenevir, 667 gram toz esrar, 603 gram skunk, 195 gram metamfetamin, 73 gram kenevir tohumu, 51 gram kokain, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 gram eroin, 7 gram afyon sakızı, 7 kök skunk, 5 adet hassas terazi, 11 adet sahte altın, 9 adet tarihi obje, 7 kg tütün ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1, THKPC/TKP-ML silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanmış, 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 23 olaya müdahale edilmiş, 23 müşteki-mağdur ve 9 şüpheli tespit edilmiş, ayrıca 16 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet 1, uyuşturucuyu özendirme 3, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 12, yasadışı bahis 1, erişim engeli 42, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1, müstehcenlik suçundan 12, genel güvenliği tehlikeye sokma 5, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 Açık Kaynak Araştırma Raporu düzenlendi.

Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli Trafik Jandarması Timlerince, 1 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde, 50 bin 14 araç kontrol edilmiş, 16 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, 337 araç trafikten men edilmiş 2 bin 119 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 5 milyon 507 bin 83 TL cezai işlem uygulandı. 895 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan (radar), 144 araç sürücüsü/yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 120 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 79 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 18 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 863 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, samsun, Güncel, Hukuk, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Trafik Denetiminde 337 Araç Men Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:19 Pakistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı Pakistan'da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı
14:17 Kuyumcular mercek altında: 36 ilde denetimler sürüyor Kuyumcular mercek altında: 36 ilde denetimler sürüyor
14:11 Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü
14:10 Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:00:24. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Trafik Denetiminde 337 Araç Men Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement