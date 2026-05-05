Samsun'da Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği
Samsun'da Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği

Samsun'da Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği
05.05.2026 18:30
Samsun'da 19 Mayıs Lisesi önünde trafik kuralları ve güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Samsun'da Karayolları Trafik Güvenliği Haftası kapsamında lise önünde düzenlenen etkinlikte öğrenci ve vatandaşlara trafik kuralları anlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Mayıs Lisesi önünde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere ve vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemi, hız kurallarına uyulması, yaya önceliği ve güvenli sürüş alışkanlıkları hakkında bilgi verildi. Ayrıca trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtılırken, ekipler trafik güvenliğinin sağlanmasında bireysel sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Toplumda trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların farklı noktalarda da sürdürüleceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

