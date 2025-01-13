Samsun\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ordu kara yolu üzeri, Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun yönüne seyreden Özlem U.Ö. (32) idaresindeki 55 GM 832 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre henüz plakası tespit edilemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Ordu yönüne seyreden Mustafa Sait Ş. (32) yönetimindeki 34 EHD 808 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan araçta sürücü Özlem U.Ö. ve Kader D.Ö. (27) ile G.M.Ö. (4) hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrasında Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN