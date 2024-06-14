Samsun'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Kıran Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recai Keleş idaresindeki 55 AFB 467 otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Filiz Baldır'ın kullandığı 06 BT 1440 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, Esma Keleş, Berrak Serap Baldır, Beren Server Baldır ve Hira Nur Sevinç yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN