Samsun'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.06.2024 15:58
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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Kıran Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recai Keleş idaresindeki 55 AFB 467 otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Filiz Baldır'ın kullandığı 06 BT 1440 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, Esma Keleş, Berrak Serap Baldır, Beren Server Baldır ve Hira Nur Sevinç yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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