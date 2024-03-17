Samsun\'da trafik kazasında yaralı sayısı 3\'e çıktı

Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı

İstanbul'da DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Kutlamalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, ''Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin. Sayın Öcalan özgür olmalı. Diyarbakır'da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz'' diye konuştu.