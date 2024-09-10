Samsun\'da Traktör-Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba- Ayvacık Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; M.İ. (72) idaresindeki 71 AU 128 plakalı traktör, sürücüsünün aniden U dönüşü yapmak istemesi sonucu aynı yönden gelen M.Ç. (68) yönetimindeki 55 ADG 115 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu, otomobil sürücüsü M.Ç. ile otomobilde bulunan K.Ç. (61) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN