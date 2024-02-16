Samsun\'da tüfekle bir kişiyi yalayıp kaçan 2 kişi yakalandı

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Samsun'da tüfekle bir kişiyi yalayıp kaçan 2 kişi, olayda kullandıkları pompalı tüfeği sakladıkları inşaata geri gelip bulamayıp taşkınlık yapınca, ihbar üzerine polisin takibi sonucu yakalandılar.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle 'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. ve Y.E.O., pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenledikleri Z.P.'yi yaralayıp kaçtılar. Yaralı Z.P. hastaneye kaldırılırken, E.A. ve Y.E.O. olayda kullandıkları pompalı tüfeği inşaat halindeki bir binaya saklayıp kayıplara karıştılar. Gece tüfeğin saklandıkları inşaata geri gelip tüfeği bulamayan E.A. ve Y.E.O., "Tüfeği kim aldı" diye taşkınlık yapıp bağırıp çağırınca vatandaşlar durumu polise haber verdiler. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu önce 2 kişinin araçlarını ve ardından da kimliklerini tespit edip yakaladılar. Gözaltına alınan E.A. ve Y.E.O., polisteki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN