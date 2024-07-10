Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde şüpheli üç gencin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kumcağız Mahallesi'nde devriye gezerken hareketlerinden şüphelenilen Ö.F.E(21), M.E.A(21) ve M.B.S(19) isimli 3 şahsa üst araması yaptı. Şahısların üst aramasında 97,2 gr macun esrar ve muşta ele geçirildi.
Olay neticesinde 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan soruşturmaya başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Üst Aramasında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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