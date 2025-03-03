Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Gözaltı

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Samsun'un Terme ve Canik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu M.A. (53) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 72 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele ele geçirildi.

Canik ilçesinde E.B. (29) isimli şahsın evine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 165 adet sentetik ecza hapı, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve bir miktar metamfetamin, bonzai ile kenevir tohumu ele ele geçirildi.

Her iki ayrı uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN