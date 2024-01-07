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Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Çarşamba ilçesinde E.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. E.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun\'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
07.01.2024 - 10:28,
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Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan araştırma neticesinde, E.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından E.A.'nın evinde yapılan aramada, 116,22 gram metamfetamin, 140 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10,31 gram kubar esrar maddesi, 0,29 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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