Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde polis tarafından R.K.(44), Ş.Ş.(38) ve Z.R.'nin (30) bulunduğu ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 62 gram esrar, 4,28 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca, S.Ş.'nin yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN