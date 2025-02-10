Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu İ.Z.(55) ve G.T.(57) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahıslara ait işyerinde yapılan aramada, 33 adet sentetik ecza hap, 59 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN