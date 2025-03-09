Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. S.Ö. (27) ve F.K. (30) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 599 adet sentetik ecza, 43 gram metamfetamin ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN