Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Polis, A.K. ve B.T.'nin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 0.43 gram metamfetamin, 2.00 gram bonzai ve 80 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAMSUN