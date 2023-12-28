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Samsun'da Polis Operasyonu: 28 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Polis Operasyonu: 28 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 392 adet sentetik ecza, 154,69 gram esrar, 25 adet ecstasy, 8,50 gram kokain, 4,7 gram metamfetamin, 0,56 gram sentetik ecza tozu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi de yakalandı.

Samsun\'da Polis Operasyonu: 28 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
28.12.2023 - 17:39,
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Samsun'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 28 kişi yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gençleri ve geleceği zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanarak adalete teslimi için aralıksız sürdürülen çalışmalarda 392 adet sentetik ecza, 154,69 gram esrar, 25 adet ecstasy, 8,50 gram kokain, 4,7 gram metamfetamin, 0,56 gram sentetik ecza tozu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek,1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. 28 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis Operasyonu: 28 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Polis Operasyonu: 28 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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