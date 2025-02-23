Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Evde Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi

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Samsun'da uyuşturucu saklamak için 3 ev kiralayan şahıs polise yakalanmaktan kurtulamadı. Polis evlere yaptığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi ile Atakent Mahallesi'nde Y.Ç. (36) ve Ş.K.'yi (33) gözaltına aldı. Operasyonda, Y.Ç.'nin uyuşturucu maddeleri saklamak için yalnızca kendi evini değil, üç farklı adres daha kiraladığı ortaya çıktı. Eş zamanlı baskınlarla bu adreslerde yapılan detaylı aramalarda 30 bin adet sentetik ecza hap, 475 gram metamfetamin, 250 gram kokain, 348 adet ecstasy, 5 gram esrar ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN