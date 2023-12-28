Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 430 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahısların yakalanmasına yönelik Atakum ilçesinde 3 ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bin 430 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 43 adet tabanca fişeği, 4 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL ele geçirildi. Operasyonda E.K, E.E. ve A.A. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN