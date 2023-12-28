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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 430 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
28.12.2023 - 12:33,
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 430 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahısların yakalanmasına yönelik Atakum ilçesinde 3 ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bin 430 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 43 adet tabanca fişeği, 4 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL ele geçirildi. Operasyonda E.K, E.E. ve A.A. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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