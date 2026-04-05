Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da narkotik ekiplerince durdurulan iki araçta yapılan aramada koliler içine gizlenmiş 165 bin uyuşturucu hap ile fubinaca maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Havza ilçesinde şüpheli iki araç durduruldu. Araçlarda narkotik dedektör köpeği Şila ile yapılan detaylı aramalarda, bagaj kısımlarında koliler halinde istiflenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Yapılan aramalarda 165 bin adet uyuşturucu hap ile 42 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 423 gram fubinaca maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.E. (30), R.A. (22), A.Z.F.A. (24) ve M.Ç. (26) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN