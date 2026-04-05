Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

05.04.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da yapılan operasyonda, 165 bin uyuşturucu hap ve 42 kg bonzai ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik ekiplerince durdurulan iki araçta yapılan aramada koliler içine gizlenmiş 165 bin uyuşturucu hap ile fubinaca maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Havza ilçesinde şüpheli iki araç durduruldu. Araçlarda narkotik dedektör köpeği Şila ile yapılan detaylı aramalarda, bagaj kısımlarında koliler halinde istiflenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Yapılan aramalarda 165 bin adet uyuşturucu hap ile 42 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 423 gram fubinaca maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.E. (30), R.A. (22), A.Z.F.A. (24) ve M.Ç. (26) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:25:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.