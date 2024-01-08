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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Bin 961 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Bin 961 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda Canik ve İlkadım ilçelerinde 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bin 961 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Bin 961 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
08.01.2024 - 10:03,
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ilçede yapılan uygulamalarda 4 kişi gözaltına alınırken, toplam bin 961 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek gençleri zehirleme gayretinde olduğundan şüphelenilen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Canik ve İlkadım ilçelerinde Z.Y., O.Ö., E.D. ve G.D. isimli şahısların üzerlerinden toplamda bin 961 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, Bin 961 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika


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