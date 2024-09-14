Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 947 Hap Ele Geçirildi

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Samsun'da jandarma ekiplerince iki ilçede yapılan operasyonlarda toplam 947 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, E.T. (20) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evinde yapılan aramada 602 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İlkadım ilçesinde yapılan çalışmada ise F.D.(34) isimli şahsın jandarma tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 345 adet sentetik ecza hap,

2 adet uyuşturucu kullanma aparatı elde edildi.

Olaylarla ilgili adli tahkikata başlanıldı. - SAMSUN