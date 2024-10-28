Samsun'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda uyuşturucu suçundan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?