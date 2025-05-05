Samsun'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 187 bin 500 TL adli para cezası bulunan A.G. (38) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G., cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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