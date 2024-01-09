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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 kişi hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 kişi hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında dava açılan 6 kişinin yargılandığı davada, 3 kişi beraat ederken, F.Z.U.'ya 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 10 bin 400 lira adli para cezası, A E.'ye 2 yıl 1 ay ve 4 bin 160 lira adli para cezası, U.Ö.'ye ise 2 yıl 1 ay ve 4 bin 160 lira adli para cezası verildi.

Samsun\'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 kişi hapis cezasına çarptırıldı
09.01.2024 - 18:29,
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 kişi hapis cezasına çarptırılırken, 3 kişi de beraat etti.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde bugün görülen davada, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında dava açılan 6 kişinin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, 3 kişinin beraatine karar verirken, F.Z.U.'yu 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 10 bin 400 lira adli para cezasına, A E.'yi 2 yıl 1 ay ve 4 bin 160 lira adli para cezasına ve U.Ö.'yü ise 2 yıl 1 ay ve 4 bin 160 lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 kişi hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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