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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı
10.01.2024 - 16:22,
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinin Kıran ve Zeytinlik Mahallelerinde A.Ö. (23) ve N.K.'ye (36) ait evlerde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 479 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek, 28 adet sentetik ecza, 10 adet tabanca fişeği, 3 adet kartuş, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 adet alüminyum folyo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 102 bin 900 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. ve A.Ö. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.K. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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