Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan 2 Kişiye Hapis Cezası

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan 2 kişi mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2023 Aralık ayında tutuklanan E.Ö. ve T.T.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, E.Ö. ve T.T. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'şer bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - SAMSUN