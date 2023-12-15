Samsun\'da Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu ve silahla yakalandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.E.'yi 215 adet ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve

10 adet tabanca fişeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgılanması tamamlanan E.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.