Samsun\'da Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Kişi Gözaltına Alındı

16:15 • •
Uyuşturucu ve silahla yakalandı
SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.E.'yi 215 adet ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve
10 adet tabanca fişeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgılanması tamamlanan E.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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