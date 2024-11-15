Samsun\'da Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Samsun'da yanıcı madde ile oynayan Irak uyruklu çocuklar oturdukları evde yangın çıkardı. Yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Çiftlik Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu vatandaşların yaşadığı öğrenilen evde yanıcı madde ile oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Cadde üzerinde bulunan bir berber pencereden ateş çıktığını fark etti. Berberin durumu 112'ye bildirmesi üzerinde olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan 3'ü çocuk 1 genç kız kurtarıldı. Olay yerine gelen bazı Irak uyruklu gençler polise zorluk çıkarttı. Polisin çektiği şeridi geçerek eve girmeye çalışan kişiler ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Dumandan etkilenenler Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye olay yerinde ayrılırken, polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN