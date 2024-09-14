Samsun'da Yangında Plastik Kasalar Küle Döndü - Son Dakika
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Samsun'da Yangında Plastik Kasalar Küle Döndü

Samsun\'da Yangında Plastik Kasalar Küle Döndü

Havza ilçesinde boş arazide meydana gelen yangında, temizlik amacıyla yakılan çöp nedeniyle çok sayıda plastik kasa yanarak kül oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evlere sıçramasını önledi.

14.09.2024 12:44  Güncelleme: 12:47
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Samsun'un Havza ilçesinde boş arazide bulunan plastik kasalar, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Havza ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Piknik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri temizlik amacıyla boş araziye yakın bir yerde çöp yaktı. Kuru otların alev alarak kasalara gitmesi sonucu çok sayıda kasa yanarak kül oldu. Yangında, Yüksel Gümüş isimli şahsa ait olan çok sayıda plastik kasa ve bir transit minibüse ait tente kullanılmaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evlere sıçramadan söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yangında Plastik Kasalar Küle Döndü - Son Dakika

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