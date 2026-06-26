Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda Samsun'da 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik Ankara merkezli geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Samsun İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla kentte gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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