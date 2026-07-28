Samsun Cumhuriyet Meydanı’na park eden araçlara ceza

Samsun'da trafik zabıtası, Cumhuriyet Meydanı'na park eden otomobil ve motosikletlere ceza yazdı.

İlkadım ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan araç kirliliğine yönelik olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada meydanda park etmenin yasak olduğu yerlere araçlarını bırakan otomobil ve motosikletlere, "Park etmenin yasaklandığı yerde park etmek" maddesinden cezai işlem uygulandı. Hatalı parklar, fotoğrafları çekilerek de kayıt altına alındı.

Trafik zabıtaları, uygulama esnasında araç sahiplerine park edilmesi yasak olan yerlere taşıtların bırakılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunurken, uygulamanın sık sık tekrarlanacağı bilgisini verdi.