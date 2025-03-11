Samsun'da Yaşlı Adamı Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Yaşlı Adamı Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Samsun\'da Yaşlı Adamı Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Alzheimer hastası 69 yaşındaki Sebahattin Coşar, 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar tarafından öldürüldü.

11.03.2025 17:27
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Samsun'da 14 suç kaydı bulunan ve maaşını çekmek için evinden ayrılan 6 çocuk babası yaşlı adamı bıçaklayarak öldürüp 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda saklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı. Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. Sebahattin Coşar'ın kızı Aysun Karaca dün akşam polise babasının kayıp olduğuna dair başvuruda bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adamın, 'uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar (23) tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kısa sürede yakalanan Emin Yarar gözaltına alındı. Zanlı, suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçak, attığı yerde ele geçirildi.

Yaşlı adamın cansız bedeni ise Emin Yarar'ın babasına ait evin bodrumunda kanlar içinde bulundu. Boğazından bıçaklandığı tespit edilen Sebahattin Coşar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Öldürülen yaşlı adamın Emin Yarar'ın eski eşinin annesinin babası olduğu öğrenildi.

Zanlı tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu tamamlanan Emin Yarar, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, olayı 1 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi eski eşinin azmettirdiğini iddia etti. Zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yaşlı Adamı Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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