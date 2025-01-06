Samsun'da Yaya Yoluna Park Eden Sürücüye Ceza

Samsun'da yaya yoluna park eden ve ters yönde seyir eden sürücüye ceza
SAMSUN - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafik ihlali görüntülerini inceleyerek cezai işlem uyguladı.
Yapılan değerlendirmeler ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarının incelenmesi sonucunda, İstiklal Caddesi üzerinde yaya yolunda park halinde bulunan 55 plakalı hafif ticari araca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61/1-n maddesi gereğince 933 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca, İlkadım Bulvarı'nda Vatan Cadde Kavşağı'ndan Belediyeevleri Kavşağı yönüne ters istikamette seyreden 55 plakalı otomobile, aynı kanunun 46/2-h maddesi uyarınca 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.
Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallerin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
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