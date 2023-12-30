 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Yıl Sonu Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Yıl Sonu Denetimlerini Sürdürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılın son günlerinde vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı işyerlerinde fiyat etiketi kontrolü, ödeme uyumsuzluğu ve son kullanma tarihi denetimleri yapıyor. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ilgili kurumlara iletiliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Yıl Sonu Denetimlerini Sürdürüyor
30.12.2023 - 17:18,
Abone Ol

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yılın son günlerinde vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı market, manav gibi işyerlerinde fiyat etiketi kontrolü, etiket fiyatı ve kasa ödemesi arasında herhangi bir uyumsuzluğun olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü gibi konularda denetim yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılın son günlerinde artan alışveriş yoğunluğuna paralel olarak denetim çalışmalarını sıklaştırdı. Son bir haftada 50 zabıta personeli ve 500 işyerinde yapılan denetimlerde fiyat etiketi kontrolü, etiket fiyatı ve kasa ödemesi arasında herhangi bir uyumsuzluğun olup olmadığına bakıldı. Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler hakkında tutanak tutulup ilgili kurumlara iletiliyor.

Yapılan denetim çalışmaları ile ilgili bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik ve Koordinasyon Şube Müdürü Cemil Köksal, "Bu son hafta içerisinde 50 zabıta personeli ile 500 adet işyerinde denetim ve kontroller yapılarak eksikliklerin tespit edilmesi durumunda ilgili kurumlara bildirilmekte olup denetimlerimiz devam etmektedir. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce yoğunluk yaşanan çarşı ve pazarlarımızda vatandaşın daha rahat alış veriş yapması için kaldırımların işgal edilmemesi, seyyar faaliyetlerin gösterilmemesi ve dilencilik yaparak vatandaşların rahatsız edilmemesi gibi konularda da ekiplerimizce ayrıca sorumluluk alanlarımızda gerekli denetim ve kontroller devam etmektedir. Amacımız vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürmektir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Yıl Sonu Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika


18:18
Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında

Son Dakika
18:18 Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Aralık ayında açlık sınırı 14 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 47 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 18:26:59. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Yıl Sonu Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement